I complimenti di Lonfernini alle ragazze d'argento del Volley

3 vittorie su 4 incontri per il sestetto del CT Cristiano Lucchi, secondo posto e argento per le sammarinesi di Volley Femminile Under 18 agli Europei Small Countries Association disputati a Malta. Un movimento in continua ascesa nonostante lo stop forzato dal torneo principale per questa Federazione che non parteciperà ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta 2023 a causa della mancanza della disciplina. Un vuoto lunghissimo ben, 6 anni. Dopo Montenegro 2019, il covid ha cancellato i Giochi del 2021, ed ora Malta, come detto, non prevede il torneo di Volley che verosimilmente tornerà solo ad Andorra 2025. La Federvolley sammarinese lavora alacremente per progettare il futuro e le ragazze ricevute a Palazzo Mercuri dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini sono la tangibile testimonianza di un movimento in fase ascendente. Argento a Malta per le ragazze della Nazionale Under 18 che come dichiarato dal Presidente del Cons Gian Primo Giardi, verranno premiate a SportAwards in programma il 22 dicembre. Svelato dal Segretario Generale della Federvolley Federico Valentini anche il progetto di ospitare a San Marino il torneo Juniores dei Piccoli Stati d'Europa di Pallavolo nel 2024. La candidatura sarà presentata poco dopo la fine dell'estate.