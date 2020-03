TAEKWONDO I fighters del Taekwondo si allenano a casa Secondo Bernardi: "Le gare sono tutte ferme, speriamo di "salvare" il torneo dei Piccoli Stati"

Il sogno Tokyo non va in archivio. E' solo posticipato di un anno. Quella che invece procede al minimo è l'attività degli atleti. Anche il Taekwondo sammarinese ha spento le luci della palestra. Il maestro Secondo Bernardi si è affidato alla tecnologia. Ma accanto all'attività agonistica, il Taekwondo San Marino era atteso da un impegno organizzativo non da meno. Il torneo dei Piccoli Stati il 27-28 giugno prossimi.

Nel video Secondo Bernardi

