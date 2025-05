ANDORRA 2025 I Giochi tornano ad Andorra, è la terza volta Dopo la prima edizione nel 1991, i giochi tornano nel Principato pirenaico dopo 20 anni.

Un'attesa lunga sei anni. Il tempo trascorso tra il passaggio della bandiera e l'effettiva organizzazione dei 20' giochi dei Piccoli Stati, che tornano ad Andorra a distanza di 20 anni dalla seconda volta, 34 dalla prima. In Montenegro nel 2019 il passaggio della bandiera ad Andorra, che avrebbero dovuto organizzare l'edizione 2021. Poi, colpa il covid, il rinvio. Nel 2023 le Piccole Olimpiadi erano previste già a Malta e quindi si è arrivati al 2025, con la curiosità di un comitato organizzatore che ha ricevuto due volte la bandiera per organizzare la sua terza edizione. Nel 1991 la delegazione sammarinese guidata dal capo missione Angelo Vicini aveva conquistato 8 medaglie, delle quali una d'oro, due d'argento e cinque di bronzo. San Marino era salito sul gradino più alto del podio con Alfio Tomassoni nel tiro a volo. Andorra è poi tornata ad ospitare i giochi nel 2005. Per la delegazione, guidata da Patrizio Cherubini, 22 medaglie. Per gli atleti sammarinesi 6 ori, 9 argenti e 7 bronzi. Sul gradino più alto del podio i Titani ci sono saliti con Amici nel tiro a volo, Emanuele Nicolini e Andrea Nicolini nel nuoto, Yan Chimei nel tennis tavolo, Diao/Chimei nel doppio di tennis tavolo e con la squadra di volley femminile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: