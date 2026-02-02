I giovani pattinatori sammarinesi in scena a Riccione

La Federazione Sammarinese Roller Sports ha aperto la stagione agonistica prendendo parte a una competizione inserita nel calendario della Federazione Italiana. Domenica 1° marzo, a Riccione, si sono sfidati oltre cento atleti appartenenti a società provenienti da San Giovanni in Marignano, Rimini, Verucchio, Castrocaro e San Marino. Per il Titano sono scesi in pista Rosa Carfora, Sebastiano Gatti, Shintu Leila Luce e Giada Parmeggiani, impegnati nella specialità del Roller Cross.

Le allenatrici Carlotta Gambuti e Tania D’Antonio si sono dichiarate soddisfatte dei risultati ottenuti, soprattutto considerando che per Rosa Carfora, Sebastiano Gatti e Shintu Leila Luce si trattava della prima esperienza agonistica, avendo iniziato a pattinare solo lo scorso ottobre. Ottimo anche il risultato di Giada Parmeggiani, 7ª, che ha gareggiato in una categoria particolarmente numerosa, con ben 35 atleti al via. Alla fine Rosa Carfora è giunta 15ª, Sebastiano Gatti 6°, Shintu Leila Luce 11ª.







