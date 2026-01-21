SCI ALPINO I giovani sciatori sammarinesi brillano al Campionato Romagnolo Assegnati anche i titoli di Campione Sammarinese, conquistati da Elia Stacchini nel maschile e Valeria Zanna nel femminile.

Nel weekend lo Sci Club San Marino è stato grande protagonista sulle nevi delle Dolomiti, ad Alpe Cermis e Alpe Lusia, dove si sono disputate quattro gare di slalom gigante valide per il Campionato Romagnolo, con circa 160 atleti al via. I portacolori sammarinesi hanno dominato le classifiche assolute maschili, vincendo tutte le gare: tre successi per Elia Stacchini e una vittoria per Elia Carattoni, confermando l’eccellente stato di forma della squadra.

Ottimi risultati anche nelle categorie giovanili. Tra le Under 10 femminili, Adele Tura ha ottenuto tre vittorie e un secondo posto; nelle Under 12 femminili, Camila Mini ha conquistato una vittoria, un secondo e due terzi posti. Negli Under 12 maschili, Nicolò Montanari ha chiuso con un primo posto, un secondo e due terzi, Lorenzo Farinelli con due vittorie e un terzo posto, Giacomo Stacchini con un terzo e tre quarti posti, mentre Andrea Fabbri ha raccolto piazzamenti di rilievo. Negli Under 14 maschili, Jonathan Biordi ha centrato una vittoria e tre secondi posti. Tra gli Under 16, spiccano i risultati maschili di William Fabbri (tre vittorie), Christian Chiaruzzi (una vittoria, due secondi e un terzo posto) e Lorenzo Montanari (due secondi e due terzi posti); in campo femminile, Valeria Zanna ha ottenuto un secondo e tre terzi posti. Nelle categorie superiori, tra Giovani/Senior, Elia Stacchini ha conquistato tre vittorie, mentre Elia Carattoni ha aggiunto una vittoria, un secondo e un terzo posto. Da segnalare anche Matteo Montanari, vincitore di una gara Master A3, con due secondi e un terzo posto.

Le gare erano valide anche per il Campionato Sammarinese 2026, che ha incoronato Elia Stacchini campione assoluto maschile e Valeria Zanna campionessa assoluta femminile. Il presidente federale Gian Luca Gatti ha sottolineato come i risultati siano il frutto di un lavoro costruito nel tempo, della competenza dei tecnici e del contributo fondamentale del neonato Sci Club San Marino, confermando la crescita e la solidità del progetto sportivo.

