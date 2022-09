TERNI I Lunghi Archi di San Marino al 3D World Archery

A Terni, dove sono in svolgimento i campionati mondiali 3D World Archery, partecipano anche i Lunghi Archi di San Marino. Dopo la prima giornata di gare Federica Valli e Gianni Ottaviani, per una manciata di punti, non sono riusciti a passare il turno. Denis Pedrelli nella categoria arco istintivo, ha invece superato le qualifiche con un ottima prestazione ed oggi, a partire dalle 9.15, prenderà parte agli scontri diretti con la possibilità di potersi qualificare alla fase finale di sabato prossimo, quando si assegneranno le medaglie e il titolo di campione mondiale.

