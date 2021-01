I Lunghi Archi di San Marino compiono 25 anni

Sentiamo Luciano Zanotti

E' nato tutto come un gioco tra amici e adesso è storia, sport, cultura del Paese. I Lunghi Archi compiono 25 anni che al tempo del Covid si festeggiano con un video celebrativo di cui vediamo un estratto. Ma l'arcieria sammarinese non è ferma e si prepara a rilanciare. Quindi oggi si ricorda, ma si pensa al futuro. Da un campeggio dove tutto ebbe inizio, alle Olimpiadi di Londra, All'Europeo organizzato in Repubblica, ai Giochi Piccoli Stati del 2017, a un progetto per giovani e futuro. Con un altro grande evento sullo sfondo. Il Campionato Italiano a San Marino.





Nel video l'intervista al Presidente della Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco Luciano Zanotti.