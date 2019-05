I Lunghi Archi fanno il pieno di medaglie

Il maltempo non ferma i Lunghi Archi di San Marino che nonostante la pioggia abbondante hanno ben figurato alla gara di Bagno di Romagna valida per le qualificazioni al Campionato Italiano. Emanuele Schiavi vince la categoria Ricurvo. Torna sul podio anche Davide Filippucci che vince l'Arco Storico. Nel Longbow secondo e terzo posto per Vito Campo e Renato Osella. Bene anche Antonio Grasso secondo nell'Arco Nudo, primo podio tra i Cuccioli per Cristian Chiaruzzi. Alla gara era presente anche Marino Bartolini in veste di giudice.