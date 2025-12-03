SPORT E DISABILITÀ I ragazzi delle Scuole Medie alle "Giornate Paralimpiche" In occasione della giornata mondiale delle persone con disabilità, le classi terze delle scuole medie di San Marino hanno partecipato alle Giornate Paralimpiche.

Tre giorni, una grande occasione. Le Giornate Paralimpiche si confermano un grande momento di crescita per gli studenti sammarinesi. L'evento organizzato interamente dai docenti di educazione fisica, ha visto la partecipazione delle classi terze delle scuole medie di San Marino. Una grande opportunità per gli studenti di cimentarsi nel basket in carrozzina grazie alla preziosa collaborazione con la Riviera Basket Rimini, squadra impegnata nel campionato di serie B. Sulla pista di atletica del San Marino Stadium, gli alunni, attraverso l'utilizzo di mascherine oscurate, hanno sperimentato percorsi e staffette in condizioni di ipovisione. Inoltre, le classi di Fonte dell'Ovo e Serravalle, hanno avuto l'occasione di ascoltare le parole di Bryan Toccaceli, Andrea Zavoli e Mattia Ceccoli. L'agente della Polizia Civile ha partecipato a tutte e tre le mattinate, condividendo la propria storia personale. Un momento particolarmente emozionante per un grande esempio di resilienza. Eventi come questi offrono ai ragazzi l’occasione di confrontarsi con realtà diverse, di ascoltare storie autentiche, di mettersi nei panni degli altri. In un mondo che spesso premia la velocità e l’apparenza, queste iniziative insegnano empatia, rispetto e resilienza. Sul piano educativo, il valore trasmesso ai ragazzi assume un impatto profondo e duraturo. Un'iniziativa di qualità che va implementata e confermata nel tempo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: