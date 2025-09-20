I ragazzi delle Scuole Medie animano Sport in Fiera, tra giochi e divertimento

Da Sport in Fiera ci siamo passati tutti. Quelli che oggi sono adulti, o magari sono diventati veri e propri atleti, sono partiti da qui. Perché Sport in Fiera è un'istituzione a San Marino: è la possibilità per i ragazzi di affacciarsi al magico mondo dello sport e trovare la giusta strada. Un weekend in cui tutte le discipline del panorama sportivo del Titano mettono in mostra i loro pregi, le loro offerte formative, i loro programmi. E una comunità intera che si appassiona tra giochi, spettacoli ed esibizioni. L'edizione 2025 di Sport in Fiera è extralarge con la novità del venerdì, in cui c'è stato il taglio del nastro e i primi tornei. Come di consueto, invece, sabato mattina riservato agli studenti delle Scuole Medie di San Marino che si sono sfidati e divertiti all'interno della rassegna multidisciplinare organizzata dal CONS.

Una manifestazione in costante crescita, e che ogni anno aggiunge sempre qualcosa in più. Come il “Let's Move”, uno spazio dedicato ad allenamenti funzionali, ginnastica dolce, pilates e tanto altro. Poi l'occasione per i ragazzi di curiosare nella vita e negli allenamenti degli atleti sammarinesi, che in questi anni si stanno facendo valere nei palcoscenici più importanti: dai Giochi dei Piccoli Stati fino ad arrivare alle Olimpiadi. Tutti, però, sono partiti da Sport in Fiera.

"27 edizioni dal 1999, sempre grandi novità, sempre passione ed è forse la manifestazione più sentita della cittadinanza" - afferma il Segretario Generale del CONS, Eros Bologna - "I giovani rappresentano il futuro e quando c'è passione, lo sport è passione, ovviamente è un obiettivo. Poi quest'anno abbiamo iniziato il venerdì e l'obiettivo è quello di poter avere più gente possibile qui all'evento"

L'obiettivo è quello di ampliare nel futuro anche i bambini delle scuole elementari? "Perché no, magari con il venerdì mattina alcuni plessi sarebbe molto bello, perché attualmente facciamo il sabato con le scuole medie, ma perché no il venerdì. In questi ultimi anni la crescita dello sport si vede, anche l'impatto con i giovani rispetto allo sport c'è e quindi effettivamente c'è molta vivacità e ovviamente a San Marino le opportunità di praticare molte discipline è ancora una possibilità per poterlo fare"









