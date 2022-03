I risultati del Memorial Glauco Sansovini

Alla piscina dei Tavolucci, si è svolta la seconda edizione del Trofeo Repubblica di San Marino – Memorial “Glauco Sansovini” di tiro al bersaglio subacqueo. La prova, organizzata dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la Sub Haggi Stati, era valida come selettiva per il Campionato Italiano e ha visto la presenza dei più forti atleti del panorama italiano.

Nel tiro libero la vittoria è andata all’ex campione europeo Matteo Manzini del Nuoto Sub, che ha avuto la meglio su Sisto Scattaretica del Sub Club Brescia. Quest'ultimo si è riscattato vincendo la specialità del biathlon davanti al compagno di squadra Giuseppe Meduri. Nel Superbiathlon vittoria per Simone Mimotti del Sub Mares Lucca, mentre nel femminile Rosa Fornaciari, della stessa società, ha vinto sia il tiro libero che il biathlon.

La classifica a squadre ha visto imporsi al 1° posto il Sub Club Brescia, davanti ad Astrea Latina e Sub Mares Lucca. Il premio speciale “Memorial Glauco Sansovini”, messo in palio dalla Sub Haggi Statti per premiare il miglior tiro assoluto, è andato a Matteo Manzini. La manifestazione va in archivio con un buon successo organizzativo, riconosciuto anche dai membri della Federazione Italiana presenti. Ora si pensa alla terza edizione e in cantiere c’è l’organizzazione di una manifestazione internazionale.