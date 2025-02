I Titans combattono, ma si arrendono a Santarcangelo 66-61

Nulla da fare per la Pallacanestro Titano, sconfitta 66-61 in casa della Dulca Santarcangelo, seconda in classifica. I ragazzi di Rossini hanno retto molto bene per 2 quarti ribattendo colpo su colpo e andando all'intervallo lungo con appena 2 punti da recuperare. Ma è stato il terzo periodo a fare la differenza, un parziale di 20-10 per i romagnoli che hanno fatto valere la maggiore fisicità e la maggiore esperienza. Miglior realizzatore tra i sammarinesi Macina, autore di 18 punti.