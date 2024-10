I Titans vincono all'ultimo respiro (78-77)

I Titans traslocano ad Acquaviva causa Rally, ma la serata è di quelle da ricordare. Lotta, pathos, vittoria sul filo di lana. San Marino batte il Guelfo 78-77 e muove la sua classifica che invece era rimasta ferma nel debutto esterno di settimana scorsa. L'avvio del match è subito di marca sammarinese con un parzialone di 18-1 che può quasi far pensare ad una passeggiata di salute, ma dopo gli imbarazzi iniziali il Guelfo si dimostra squadra attrezzata e organizzata e alla fine del primo quarto chiuso 19-12 le operazioni di rientro sono già in corso.

Nel secondo la partita è molto combattuta, il Guelfo arriva fino al -3 per poi pagare lo sforzo della rincorsa e rifiatare. I Titans ne approfittano per il nuovo allungo al 40-31 punteggio con quale si va all'intervallo lungo. Alla ripresa San Marino da l'impressione di essere in controllo, con un vantaggio sempre oltre i due possessi. Il Guelfo sul punto di arrendersi da il colpo di reni e si riporta sotto. San Marino si trova a inizio quarto addirittura a meno 2. Il finale è punto a punto. A 9'' dalla fine sono gli ospiti a comandare di 2 con palla ai Titans. Quella palla che nelle mani di Fusco, diventa il petardo della vittoria.