I vertici Cons e la Reggenza ospiti al CIO

Mercoledi 12 giugno in occasione del sessantesimo anniversario dalla fondazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese il presidente del CONS Gian Primo Giardi e il segretario generale Eros Bologna saranno in visita al CIO di Losanna accompagnati dai Capitani Reggenti e da una Delegazione di Governo. Nell’occasione, verrà consegnato formale invito al Presidente Thomas Bach presenziare ai festeggiamenti per il sessantennale del CONS che si terranno sabato 14 dicembre.