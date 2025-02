I vertici del Cons all'Assemblea Elettiva dell'EOC

Il Presidente del Cons, Gian Primo Giardi, e il Segretario Generale, Eros Bologna, sono a Francoforte per l’Assemblea Generale elettiva dell’European Olympic Committees (EOC). I due dirigenti sportivi sammarinesi saranno chiamati a votare, insieme al resto dei Comitati Olimpici Europei, l’esecutivo per il prossimo quadriennio olimpico. Già decise le figure apicali in quanto viene presentato un candidato unico: Spyros Capralos (GRE) resterà alla presidenza dell’EOC, così come Daiana Gudzineviciute (LT) alla vicepresidenza; Carlo Mornati, attuale Segretario Generale del CONI, prenderà il posto di Raffaele Pagnozzi. Infine, Peter Mennel (AUS) resterà in qualità di tesoriere. Sono diciannove i candidati per il ruolo di membri all’interno dell’EOC su dodici posti disponibili: Hasan Arat (TUR), Jose Manuel Araujo (POR), Franco Bobinac (SLO), Victoria Cabezas (SPA), Mihai Covaliu (ROM), Daniel Dimevski (NMK), Zsolt Gyulay (UNG), Mamuka Khabareli (GEO), Líney Rut Halldórsdóttir (ISL), Danka Hrbekova (SK), Zaltko Matesa (CRO), Annamarie Phelps (GB), Jean Michel Saive (BEL), Emma Terho (FL), Anneke Van Zanen-Nieberg (NL), Mariana Vasileva (AZN), Cristina Vasilianov (MD), Djordje Višacki (SRB), Thomas Weikert (GER).