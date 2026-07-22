GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI 2026 I veterani dello sport custodiscono la memoria: al via Giochi e Sport Tradizionali 2026 Tra racconti, cimeli, e valori tramandati alle nuove generazioni, Giochi e Sport 2026 un patrimonio prezioso per il paese

Lo sport vive di record, medaglie e imprese, ma anche di tradizioni. Sono i veterani, con il loro bagaglio di esperienze, a custodire quella memoria che rende ogni competizione qualcosa di più di una semplice gara. Dai riti prima della partenza alle storie degli spogliatoi, dai cimeli conservati gelosamente ai racconti delle grandi sfide, ogni generazione di atleti lascia un'eredità che va oltre il risultato. E in questo specifico caso a rivivere sono anche sport che hanno fatto parte di un infanzia felice come il Biliardo, i Cancioni, e il Salto Misto, un mix tra Salto in Alto e Salto in Lungo nato in Repubblica e intitolato alla memoria di un grande atleta come Pilade Casali. In occasione di questi Giochi storici che si svolgeranno sabato 25 luglio con il Biliardo e i Cancioni a Santa Mustiola e con il Salto Misto a San Marino Città Piazzale Lo Stradone, il ruolo dei veterani assume un significato ancora più profondo. Ex campioni e protagonisti del passato diventano punti di riferimento per i più giovani, trasmettendo il rispetto dell'avversario, il valore del sacrificio e il senso di appartenenza ai colori della propria squadra o della propria nazione. Eraldo Maccapanni, Alberto Belluzzi, Marino Guardigli sono i grandi testimoni ed esperti in questo campo.

Le loro testimonianze ricordano come lo sport sia cambiato sotto molti aspetti – dalla preparazione atletica alle tecnologie – ma non nei suoi principi fondamentali. Lealtà, passione e spirito di squadra restano i pilastri su cui si costruiscono le grandi imprese. Le tradizioni dei veterani rappresentano così un ponte tra passato e futuro. Un patrimonio immateriale che continua a vivere nei gesti, nei racconti e negli insegnamenti tramandati di generazione in generazione, ricordando che il vero successo non si misura soltanto con una medaglia, ma con la capacità di lasciare un segno dentro e fuori dal campo. Giochi e Sport Tradizionali 2026 con il Patrocinio della segreteria di Stato Industria e Sport, Istruzione e Cultura, e sotto l'egida dalla Federazione Atletica Leggera sammarinese presente in conferenza stampa il Presidente Mauro Santi.

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