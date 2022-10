PADEL Iaquinta, Zaccardo, Panucci, Candela e tanti altri al "The King of Padel Vip" Oggi si sono giocati ottavi e quarti di finale del tabellone principale alla San Marino Padel Cup ma è stata anche l'occasione per vedere all'opera tanti ex campioni del calcio nel torneo di beneficenza: premio da 1000€ da destinare agli enti.

La San Marino International Padel Cup è un concentrato unico di emozioni. Sia per quanto riguarda il tabellone principale, con alcuni degli interpreti migliori in Italia e nel mondo, ma anche per quanto riguarda lo spettacolo e il divertimento. Tra gli ottavi e i quarti del main draw, infatti, è andato in scena il torneo – a scopo benefico - “The King of Padel VIP”. Una mini-manifestazione di padel dove i grandi protagonisti sono stati ex campioni di calcio. Cristian Zaccardo, Christian Panucci, Nicola Amoruso, Davide Moscardelli, Thomas Manfredini, Luca Ceccarelli, Vincent Candela, Vincenzo Iaquinta, David Di Michele ed Andy Selva si sono dati battaglia sui campi del Wonderbay.

Scherzi, risate ma anche agonismo perché, si sa, quando si gioca non si vuole mai perdere. Soprattutto per questi giocatori che hanno vinto, perso e fatto la storia del calcio conquistando Scudetti, Champions League e anche Mondiali. Ora molti di loro si sono buttati nel padel, una disciplina sempre più in voga. Oltre a loro anche diversi nomi di spicco dello sport sammarinese: dal presidente del Victor San Marino Luca Della Balda a quello della Federtennis Christian Forcellini, passando per il numero 1 del CONS Gian Primo Giardi in coppia con il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini.

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per lo Sport

