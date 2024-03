ATTIVITA' SUBACQUEE Il 14° Trofeo Apnea San Marino fa il pieno di iscritti: bene i sammarinesi Ottime prestazioni dei sammarinesi al 14° Trofeo Apnea San Marino, in scena al Multieventi. 16 squadre provenienti da tutta Italia per un evento che ha visto la partecipazione di 110 atleti: a Valsangiacomo e Cappelli le assolute maschili e femminili.

Sold-out al Multieventi per l'edizione numero 14 del Trofeo Apnea San Marino: ben 110, infatti, gli atleti che si sono dati battaglia nelle diverse categorie. Inoltre, 3 eventi in 1: la gara del Titano infatti era valevole come selettiva per il Campionato Italiano, per il Campionato Regionale Emilia Romagna e per il Campionato Sammarinese. 16 le squadre provenienti da tutta Italia: il successo nell'assoluta maschile è andato a Martino Valsangiacomo della Dario Gonzatti, formazione ligure, mentre oro nel femminile a Caterina Cappelli della H2BO di Bologna.

Ottime prestazioni anche per i sammarinesi, appartenenti alla Sub Haggi Statti e alla Deep Water, le due società affiliate alla Federazione Sammarinese Attività Subacquee. Nella categoria esordienti vittoria per Michele Stacchini e terzo posto per Lorenza Angelini, entrambi della Sub Haggi Statti. Della stessa squadra anche Samanta Grossi e Paolo Masini, rispettivamente primo e secondo tra maschile e femminile in prima categoria. In seconda categoria trionfa Davide Cesarini della Deep Water, con Alvaro Casali (Sub Haggi Statti) terzo classificato. Nessun podio nell'Elite, ma è comunque arrivato un prestigioso quinto posto con Aldo Babboni. Complimenti da parte di atleti e squadre per l'organizzazione del Trofeo, messo in piedi dalla Sub Haggi Statti in collaborazione con la Sub Riccione Gian Neri e la Polisportiva Sub Riccione.

