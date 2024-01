EVENTI SPORTIVI Il 2024 dello sport sammarinese: tra Olimpiadi, Nazionale e RallyLegend L'anno nuovo si preannuncia ricco per lo sport del Titano, con numerosi eventi: il clou sono le Olimpiadi di Parigi, a cavallo tra luglio e agosto.

Dodici mesi, tutti da vivere. Sarà un 2024 ricco di eventi per lo sport sammarinese. E subito partenza con il botto: dal 19 gennaio al 1 febbraio a Gangwon, in Corea del Sud, si terranno i quarti Giochi Olimpici giovanili invernali della storia con San Marino, ovviamente, protagonista. Dalle nevi asiatiche alla piscina del Multieventi che – il 27 e 28 gennaio – ospiterà il 21° Meeting del Titano. Oltre 600 atleti previsti, un appuntamento di livello internazionale in preparazione ai campionati mondiali di Doha di metà febbraio.

Sempre a febbraio la Nazionale di San Marino conoscerà i propri avversari nella nuova Nations League – in programma da settembre a novembre - con il sorteggio dell'8 a Parigi. L'esordio ufficiale per Roberto Cevoli come Commissario Tecnico è invece fissato per il 20 marzo con la prima delle due amichevoli contro Saint Kitts e Nevis al San Marino Stadium. La seconda è il 24, due giorni prima tornerà in campo anche la Nazionale Under 21 di Matteo Cecchetti per le qualificazioni agli Europei di categoria, contro l'Irlanda. Ad aprile si chiude il Campionato Sammarinese, con l'ultima giornata in programma il 21, mentre la Coppa Titano si assegna a maggio quando ci saranno anche gli Europei Small Countries di Volley con la selezione maschile di Stefano Mascetti pronta a conquistare una medaglia.

Giugno è il mese più fitto: per il calcio ci sono i sorteggi delle coppe europee con le squadre sammarinesi poi impegnate nei turni preliminari di Champions e Conference League tra luglio e agosto, il rugby fa il suo debutto nella Conference 1 in Serbia l'8 e il 9 dopo la promozione ottenuta lo scorso anno. Con il Rally di San Marino in programma dal 21 al 23, valevole per il Campionato Italiano Terra, l'attesa è tutta per il primo storico passaggio del Tour de France in Repubblica. Nel corso della prima tappa del 29 giugno – da Firenze a Rimini – la carovana della Grande Boucle transiterà per il Titano, dove è anche previsto l'ultimo Gran Premio della Montagna.

Luglio è il mese degli Internazionali di Tennis, vinti nel 2023 dallo spagnolo Munar. Si giocheranno dal 29 al 4 agosto. Tre giorni prima – il 26 – al via l'evento clou del 2024: i Giochi Olimpici di Parigi. San Marino arriva forte delle 3 medaglie di Tokyo: una la potrà difendere nella lotta Myles Amine Mularoni, fresco vincitore del premio di Atleta dell'Anno e l'unico – al momento – con il pass olimpico. Cercheranno di ottenerlo anche i tiratori, a partire da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Con la speranza, sempre, di qualche sorpresa. Cerimonia di chiusura in programma l'11 agosto, poi un balzo fino al 6-8 settembre, weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in MotoGP. Rientro in territorio (e che rientro!) con l'edizione numero 22 di RallyLegend dal 10 al 13 ottobre che, come ogni anno, richiama migliaia di appassionati da tutto il mondo.

Questi e tanti altri gli appuntamenti dello sport sammarinese. Una cosa è certa: nel 2024 non ci si potrà annoiare.

