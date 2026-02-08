Il 2026 dei pesi parte da San Marino: 90 atleti in gara

La stagione regionale del sollevamento pesi parte da San Marino. Nella palestra di Fonte dell'Ovo, oltre 90 atleti, tra maschi e femmine, giovani e adulti, si sono sfidati nel primo dei quattro appuntamenti sanzionati dalla Federazione italiana pesistica e validi per qualificarsi ai Campionati italiani di Roma. Suddivisi in classi d'età, ripartiti per categorie di peso e sesso, i partecipanti si sono sfidati in due prove, slancio e strappo, per contendersi i primi podi della stagione.

Marina Muscioni, presidente della Polisportiva San Marino Pesi, spiega come fosse strutturata la competizione: "Ci sono diverse categorie, dai preagonisti, che sono in totale 15 bambini, tra maschi e femmine, agli under 13, under 15 e seniores. Queste sono le categorie, poi gli atleti sono divisi per pesi. Questo è uno sport che si può cominciare a praticare già da giovanissimi. Per esempio la nostra più piccolina, del 2015, gareggia con noi da due anni e oggi ha fatto una gara strepitosa, dandoci tante soddisfazioni".

Cinque erano gli atleti in gara per la Polisportiva sammarinese, quattro originari del Titano e un italiano, tutti giovani o giovanissimi. Si va dalla classe 2015 Greta Muccioli, 11 anni di pura tenacia, capaci di sollevare 21 kg nello strappo e 26kg nello slancio, al fratello Davide, under 13 della categoria 70-75 kg. Con loro anche Giulio Storelli, preagonista di 12 anni, alla propria seconda gara, l'italiano Michael D'Elia, categoria 75 kg seniores, e il 25enne Michael Bini, categoria 85 kg, atleta della Polisportiva dal 2019.

"La stagione proseguirà con una gara federale "Piccoli stati" in Islanda, dove andranno solo due atleti seniores - spiega Muscioni -. In contemporanea ci sarà la seconda gara regionale a Modena. Poi ci saranno altri due turni di campionato entro fine anno, con data da confermare".











