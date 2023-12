CONS Il 22 dicembre torna San Marino Sport Awards Ampio spazio verrà riservato alle imprese della delegazione biancazzurra ai Giochi dei Piccoli Stati a Malta.

Il 22 dicembre torna San Marino Sport Awards.

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese si appresta a celebrare un altro grande anno di sport ed è pronto a farlo, come da tradizione, con Sportinsieme Awards, in programma venerdì 22 dicembre, alle ore 21, al Centro Congressi Kursaal di San Marino. Una nuova veste grafica per l’evento organizzato in collaborazione con la Segreteria di Stato per lo Sport, con il coinvolgimento delle eccellenze sammarinesi per una serata di sport e spettacolo.

Ampio spazio verrà riservato alle imprese della delegazione biancazzurra ai Giochi dei Piccoli Stati a Malta. Verranno annunciati i vincitori del primo Concorso letterario e giornalistico “Lo Spirito Olimpico della Repubblica di San Marino” e quindi consegnato il premio più ambito, Atleta dell’anno, che per il 2022 è stato conferito a Stella Paoletti per la vittoria del Mondiale di bocce.

Anche l’edizione 2023 avrà testimonial di prestigio: saranno presenti Gian Paolo Montali, allenatore e dirigente sportivo di prestigio internazionale, Davide Tizzano, presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, e il popolare giornalista Xavier Jacobelli. La serata sarà condotta da Palmiro Faetanini, capo redattore allo sport di San Marino Rtv, e Monica Vanali, giornalista di punta del gruppo Mediaset.

