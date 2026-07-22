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Il 33° San Marino Revival rinviato al 29 e 30 agosto

22 lug 2026
Il 33° San Marino Revival rinviato al 29 e 30 agosto

Con grande dispiacere ma impossibilitato ad agire altrimenti, l’organizzatore SMRO - San Marino Racing Organization, di concerto con FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese, comunica che il 33° San Marino Revival, in origine a calendario per l’1 e 2 agosto prossimi, viene rinviato alla nuova data del 29 e 30 agosto, spostamento già approvato anche da ACI Sport. Imprescindibili cause di forza maggiore hanno costretto a spostare l’effettuazione della attesa, decima gara stagionale del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche 2026 alla nuova data, augurandosi che ciò non comporti eccessivi disagi agli equipaggi che avevano in programma la trasferta sammarinese, da molti anni uno dei cardini del combattuto CIREAS.

C.s. - SMRO – SAN MARINO RACING ORGANIZATION




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