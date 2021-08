Il 4 settembre torna il Giro del Monte: iscrizioni aperte

Ancora una volta confermata la data ad inizio settembre – sarà sabato 4 alle ore 17 – per un Giro del Monte che, anno dopo anno, sta crescendo in termini di numeri e successo. Aperte le iscrizioni online sul sito www.tfsanmarino.com per un evento accessibile a tutti. Dagli sportivi con la podistica competitiva ai semplici appassionati con la camminata non competitiva riservata ad adulti e bambini e la corporate run a squadre che sta acquisendo sempre più importanza sul Titano. Dal 2014 la Giunta di Castello di Città sta collaborando con la Track&Field San Marino per la riuscita del Giro del Monte. E questo, ovviamente, non può che soddisfare il Capitano di Castello Tomaso Rossini.

Il Giro del Monte non è solo sport, è anche una manifestazione goliardica e di aggregazione tra persone che si vogliono divertire, riscoprire il territorio e la splendida vista che offre la Repubblica di San Marino. Il presidente della Track&Field Samuele Guiducci, durante la prima conferenza stampa di presentazione, ha fornito alcuni dettagli. Come detto la partenza è confermata alle ore 17, prima spazio alle gare giovanili ed agli Special Olympics. Iscrizioni aperte fino al 2 settembre e poco prima della partenza il giorno stesso della gara.

Nel servizio l'intervista a Tomaso Rossini, Capitano di Castello di San Marino Città