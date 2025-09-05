DODGEBALL Il 6 e 7 settembre il Dodgeball Festival a San Marino e Ravenna Presentato l'evento 2025 che coinvolgerà dieci nazioni.

Si conferma il Dodgeball Festival. L'ottava edizione coinvolgerà anche San Marino oltre al tradizionale appuntamento sulla spiagga di Marina di Ravenna. In campo dieci nazioni da tre continenti per uno sport in crescita e che in qualche modo tutti nella loro vita hanno avuto modo di praticare.

"È l'evoluzione della vecchia palla avvelenata - ricorda Marco Camerani organizzatore Dodgeball Festival - La differenza principale è appunto il numero di palloni. L'obiettivo del gioco è eliminare l'altra squadra colpendola con un tiro o prendendo al volo il tiro dell'avversario. È uno sport molto inclusivo, permette a uomini e donne di giocare insieme. La categoria che va di più è quella open, però anche ai campionati mondiali europei esiste proprio quella mista, tre uomini e tre donne in campo quanto allenamento".

Il programma prevede gare dalle 9 del mattino fino alla sera sia al Wonderbay di San Marino sia al Bagno Corallo di Marina di Ravenna. La giornata di sabato culminerà nel Dodgeball Party.

"È un evento particolare, diverso, chiamiamolo così, non usuale, - ricorda il Segretario di Stato Federico Pedini Amati - però vedrete che avrà un interesse particolare e soprattutto la nostra volontà è quella di continuare a collaborare appunto con le regioni limitrofe in campo turistico e in quello sportivo".

"Credo che siano eventi che vadano certamente sostenuti - ha detto il Segretario di Stato Rossano Fabbri - e che rendono lustro alla Repubblica di San Marino in proiezione di un ruolo che deve continuare a rafforzarsi in sinergico appunto con i comuni limitrofi in virtù di una promozione di un paese stupendo come il nostro".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: