Il Basket 2000 campione di San Marino

Il Basket 2000 si impone per 66 – 52 contro l'Old But Gold nella finale che ha assegnato il campionato sammarinese di Basket. Lo scudetto resta così incollato alle maglie del Basket 2000. I campioni in carica, imbattuti nell’evento, si ripetono nella finalissima all'interno della palestra di Acquaviva grazie al 66-52. Trascinati da Merlini e Fiorani 12 punti, e 11 per Borelli, il quintetto di Del Bianco ha dato continuità completando il campionato con tutte vittorie a conferma della superiorità. La formula del Campionato Sammarinese di Basket prevede un girone all'italiana con cinque squadre, poi semifinali e finali. Terzo posto per l'Under 19 Titans che si è imposta per 63- 56 sui Dogana Duks. Quinto posto nel girone, e dunque non qualificati per le semifinali, per l’Under 17 Titans. Il premio di Mvp è andato a Enrico Zanotti 13 punti dell'Old But Gold

Felice il debutto in Serie C dei Titans di Stefano Rossini che in trasferta si sono imposti per 57-70. Sabato 11 ottobre ore 18.30 la Pallacanestro Titano debutterà in casa, al Multieventi, contro Pedaso.







