Il biliardo premia i suoi atleti e traccia un bilancio sulla stagione trascorsa

La Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo si è riunita per l'approvazione del bilancio 2025 e del bilancio provvisionale 2026, occasione nella quale erano presenti atleti delle sezioni Stecca e Boccette e in cui sono stati premiati i campioni sammarinesi delle varie specialità. Un momento particolarmente significativo è stato la consegna di una targa celebrativa a Maurizio Gobbi, che il 21 novembre 2025 ha ottenuto una prestigiosa vittoria durante il Campionato Mondiale a squadre contro l’italiano Andrea Quarta, già pluricampione europeo e mondiale. “È stato un anno positivo per la nostra Federazione, che continua a crescere in termini di partecipazione e di risultati - ha commentato il presidente federale Michele Lanci -. Vorrei ringraziare tutti gli atleti e tutti coloro che si adoperano per contribuire alla promozione e alla pratica del biliardo sportivo”.







