Il Braccio di Ferro sbarca a San Marino: oltre 170 per il 1° Trofeo Armwrestling

Il “Braccio di Ferro” è un gioco che ha accompagnato tutti, fin da piccoli. Dalle scuole ai bar, ovunque si possa trovare un tavolo dove appoggiarsi per poi darsi battaglia. Un gioco divertente ma diventato, da qualche tempo, vera e propria disciplina sportiva con atleti di fama nazionale e internazionale. In Italia il movimento è già esploso grazie alla Federazione Italiana Braccio di Ferro e, nel weekend, è stata la prima volta anche per San Marino con il primo Trofeo Armwrestling sul Titano. Numerose le categorie presenti, numerosi i partecipanti: sono stati oltre 170 alla palestra di Falciano per la gara voluta dall'associazione Armwrestling “Braccio di Ferro” San Marino con il patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport e il sostegno della Federazione Sammarinese Arti Marziali.

Grande affluenza, impreziosita anche dalla presenza dell'atleta russo – ma in Italia da oltre vent'anni – Gaggi Yatarov, campione nazionale nelle “Skills Battle” di Calisthenics e finalista di alcuni programmi televisivi come Italia's Got Talent e Tu Si Que Vales. Ragazzi e ragazze arrivati da tutta Italia, ma anche diversi i sammarinesi in gara che hanno dato filo da torcere. Su tutti Roberto e Aurora Pellandra, rispettivamente 1° e 2° nelle loro categorie.