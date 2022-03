Il britannico Hayter vince la seconda tappa della Coppi e Bartali.

Il britannico Hayter ha vinto la seconda tappa della Coppi e Bartali, da Riccione a Longiano di 166 chilometri. Il corridore della Ineos-Grenadiers si è imposto in una volata, battendo Matteo Sobrero e il compagno di squadra Ben Tulett. Quarto Nicola Conci, sesto Diego Ulissi. Per Hayter, medaglia d'oro nella categoria dell’omnium alle Olimpiadi di Tokyo, è la prima vittoria del 2022. In classifica generale, comanda l'irlandese Dunbar.

Domani la Coppi e Bartali farà tappa sul Titano. Una corsa di 147 chilometri, con 3 gran premi della montagna e un circuito finale di 18 chilometri all'interno della Repubblica da ripetere 4 volte. Partenza alle 12 e arrivo previsto verso le 16.15 lungo lo stradone di San Marino Città.