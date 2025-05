Il bronzo del ciclismo con Valentina Venerucci

Nel video l'intervista

Bella, bellissima la medaglia del ciclismo. Un bronzo conquistato con tanto carattere da Valentina Venerucci. Sulle strade di Andorra, la differenza l'ha fatta la salita finale, che chiudeva il circuito di 62 km. Lì Valentina Venerucci ha tirato fuori tutta la sua qualità di scalatrice. Il Lussemburgo fa doppietta e gara a parte, ma quando è ora di fare selezione, l'atleta sammarinese c'è. Sulla linea del traguardo Valentina è terza, San Marino è di bronzo nel ciclismo su strada.

Eh sì, guarda, non me l'aspettavo. In realtà è stata una bellissima gara. Sin dal primo chilometro ho toccato fuga e sono riuscita a stare più o meno dentro al gruppo però poi sono partita davanti nella salita di testa la salita è la parte che mi piace di più quindi dopo lì mi sono divertita. Ecco, proprio la salita ha fatto la differenza. Sì, in salita l'ho staccata e c'era qualcuno dietro quindi ho cercato di spingere il più possibile perché è consapevole che in piana e in discesa avrei perso quindi ho cercato un pochino di gestirmela al meglio per arrivare poi in discesa e in piana senza tanta gente dietro. La dedichiamo a chi? La dedichiamo a tutti quelli che hanno creduto in me alla mia squadra, ai miei compagni che per vicissitudini vari non hanno potuto partecipare al mio allenatore Maurizio che purtroppo è a casa però l'ho pensato e ho pensato ai suoi consigli durante tutto il giro quindi a tutte quelle persone che mi sono state vicine e continuo ad esserlo.



(Nel video l'intervista con Valentina Venerucci - Bronzo ciclismo su strada)