Il bronzo del doppio è la medaglia 45 del Tennis Tavolo ai Giochi

Lorenzo Ragni e Mattias Mongiusti

La storia si fa con i numeri e il tennis tavolo li aggiorna sempre. La delegazione guidata da Claudio Stefanelli conquista il secondo bronzo a Malta. Dopo quello a squadre, arriva nel doppio con Mattias Mongiusti e Lorenzo Ragni. Una medaglia bellissima che passa attraverso due successi contro Cipro e Monaco e non va oltre, solo per la superiorità di Malta e Lussemburgo, che contano anche su professionisti della disciplina e naturalizzazioni. Resta comunque un gran bel podio per la squadra maschile che torna a salirci e da lì può ripartire per Andorra 2025, sempre con la stessa determinazione e attenzione a conferma dell'ottimo lavoro del progetto federale.

Nel video le interviste con Lorenzo Ragni e Mattias Mongiusti