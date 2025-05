ANDORRA 2025 Il bronzo di Gioia Casali nella Ritmica é la medaglia numero 29: eguagliato il record di Cipro 2009 La giovanissima sammarinese é terza nella finale individuale della Palla alle spalle di Cipro e Andorra.

Dopo aver sfiorato il colpaccio nell’All-Around, chiuso al quarto posto per un nulla, Gioia Casali trova il pronto riscatto nelle finali individuali. La giovanissima ginnasta sammarinese - classe 2008 - é medaglia di bronzo nella palla, con una performance di eleganza e alta qualità. 25.150 il punteggio di Gioia, al secondo metallo personale in questi Giochi. La stessa Casali ha sfiorato la doppietta e volendo pure la tripletta tra clavette e nastro ma si é dovuta accontentare della quarta posizione in entrambe le finali.

Allora è stato molto molto emozionante perché comunque una medaglia ripaga sempre e anche agli altri attrezzi speravo di prenderla, però purtroppo sono arrivata, mi sembra, quarta in tutti gli altri, quindi clavetta e nastro, però va bene lo stesso, sono molto contenta per questa medaglia alla palla. Per te si chiude una grande esperienza perché ci sono due medaglie che riporti a San Marino. Sì sì, sono molto contenta anche per quella del team perché comunque noi ci alleniamo molto spesso, salpiamo anche scuola per allenarci e quindi fa sempre piacere una medaglia perché ti dà ancora più voglia di andare avanti.



Medaglia di legno, purtroppo, anche per Emma Fratti nel cerchio: la lussemburghese Meysembourg l’ha preceduta di un nulla (24.450 a 24.400).

Nel servizio le parole di Gioia Casali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: