Il bronzo di Myles compie un anno

Il sogno compie un anno e sta diventando grande. Progetto, "The Plan". Ha gli occhi buoni, il fisico scolpito, la cultura del lavoro e la forza mostruosa di Myles Amine Mularoni. Che a Tokyo si è imposto agli occhi del mondo. Non che ci fosse andato da sconosciuto, anzi. Qualche mese prima (marzo) era diventato Campione Europeo; qualche anno prima la prima esperienza con San Marino fu di bronzo ai Giochi Europei di Minsk. Era il 2019, senza pandemie e senza guerre, era un altro mondo. E intanto questo ragazzone ha completato il percorso di integrazione con la Repubblica e quei colori che porta con orgoglio e gratitudine. Le dediche ai sammarinesi dopo ogni gara, la disponibilità, i sorrisi. E da un anno sul Titano la Lotta è tornata centrale nel panorama sportivo e tifare per Myles una cosa normale. E chi pensava magari ad un po' di appagamento dopo una medaglia olimpica ha sbattuto contro questa macchina di guerra. "I go for gold" e solito disarmante sorriso in partenza per i Giochi di Orano ed ecco l'oro al Mediterraneo nemmeno un anno dopo Tokyo. Vince e basta, come fosse una cosa normale. E quando vince pensa già al prossimo obiettivo. La lotta non permette di allentare la presa, di tirare il fiato. La lotta è una scuola di vita e una fabbrica di medaglie. Di emozioni. E se Parigi è ancora molto sullo sfondo, è già il motivo per stare in palestra, tutti i giorni, tante ore. Il bello di esserci e basta lo lasciamo a De Coubertin.