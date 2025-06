Il BSC Grosseto dura 3 inning, San Marino vince 10-0

Due mesi d'attesa per tre inning di gioco. Tanto dura il recupero di San Marino-BSC Grosseto, chiuso sul 10-0 quando, dopo l'uscita per infortunio di Dragoni, gli ospiti si sono dovuti fermare per mancanza di possibili sostituti. Così i Titani si mantengono secondi con +3 su Bologna e -1 su Parma, che però ha una gara in meno.

Sul diamante di Serravalle non c'è storia: già dopo una ripresa è 4-0, frutto del doppio di Angulo e del fuoricampo da tre punti di Pieternella. Nel secondo una volata ancora di Angulo vale la manita, manita che, per fare cifra tonda, arriva anche nel terzo: valida di Di Raffaele, altri 4 punti equamente divisi tra il singolo di Marlin e la valida di Proctor ed è 10-0. Reso definitivo dalla resa di Dragoni, perché Grosseto è costretta alla bandiera bianca e si chiude lì.