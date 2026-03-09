Il campione italiano junior di taekwondo è Alessandro Giovagnoli: "Bello portare la bandiera di San Marino così in alto"

L'intervista ad Alessandro Giovagnoli

È tornato a San Marino Alessandro Giovagnoli, neo campione italiano junior taekwondo:

È arrivato questo titolo italiano, contento?

"Sì, molto contento ed è stato molto bello".

Ce l'avevi detto, forse avresti sfidato il numero uno italiano ed è andata così.

"Sì, è andata così, infatti l'ho preso in finale, sono partito dai quarti, è arrivato alla semifinale e poi in finale proprio con lui".

Che emozione si prova a essere campione italiano?

"Molto bello, non mi era mai capitato e il massimo che era arrivato ai campionati italiani era secondo. Questa è la prima volta che arrivo primo, è molto bella come sensazione ed è molto importante, soprattutto perché ci si sente ai massimi livelli e soprattutto è molto importante per San Marino perché ha portato in alto la nostra bandiera".

Direi che ribadisco, questo 2026 è sportivamente iniziato alla grandissima.

"Sì, è iniziato bene e speriamo di andare avanti cos"ì.

I prossimi impegni?

"Il prossimo impegno più vicino adesso sono i mondiali in Uzbekistan che sono nel mese di aprile, successivamente avrò a maggio un'altra serie dei Grand Prix, poi altre gare che sono da vedere successivamente".

Nel momento in cui batti il numero uno d'Italia vuol dire che tu diventi il numero uno d'Italia?

"Sì, in Italia sì, dopo all'estero c'è sempre la classifica europea, però al momento in Italia sì.







