Il Capitani Reggenti hanno consegnato la bandiera di San Marino a Rafael Mini

L’emozione di una bandiera che sventola tra le altre in un evento di assoluto livello come le Olimpiadi. San Marino si appresta a vivere la 25’edizione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina con tutta la Repubblica pronta a fare il tifo per il suo atleta Rafael Mini. Lo hanno ricordato i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, in quello che rappresenta il primo passo verso le Olimpiadi, con i Capi di Stato che hanno consegnato la bandiera di San Marino al suo portacolori che sfilerà a Livigno.

“È per noi – ha ricordato la Reggenza – motivo di orgoglio quanto avete fatto e continuate a fare, per le rinunce, i sacrifici e l'impegno”. La Reggenza ha ricordato anche il valore che le Olimpiadi rappresentano: “Una storia antica e moderna, nel cui dna, dai tempi remoti, si iscrive il concetto di pace”. A Palazzo Pubblico per questo momento così importante i Segretari di Stato Rossano Fabbri e Luca Beccari, il presidente del Cons Christian Forcellini, il presidente onorario della Federazione Sport Invernali Eraldo Cellarosi con l'intera delegazione che sarà impegnata alle Olimpiadi, guidata dal capomissione Gian Luca Gatti. Rafael Mini sarà in gara il 14 e 16 febbraio. San Marino sarà tra i grandi dello sport invernale con tutto il sostegno delle istituzioni e di tutti i sammarinesi.

"Siamo molto lusingati di poter - ha detto Gian Luca Gatti capomissione a Milano-Cortina - partecipare a questa edizione per noi importante perché si svolgerà in Italia, è una qualificazione che è stata molto molto sofferta perché è arrivata comunque poche settimane prima della fine del periodo di qualificazione ma mi sento di dire che portiamo l'atleta veramente più preparato perché nelle ultime gare fatte l'ultima settimana ha fatto i suoi migliori risultati quindi è in un periodo particolarmente in forma. Ribadisco quello che ho detto anche in precedenza che questo è frutto di un lavoro di gruppo, è un lavoro che soprattutto ha fatto dopo il cambiamento di allenatore che abbiamo avuto circa un anno e mezzo fa con il supporto degli altri ragazzi che appartengono alla squadra e che hanno comunque ottenuto importantissimi risultati e che saranno i suoi primi tifosi per questa Olimpiade"







