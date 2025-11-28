SOCIALE Il Castello di Faetano inaugura la "Panchina Rossa” L’iniziativa, promossa dal Comitato Fair Play San Marino, si pone come segno concreto e simbolico contro la violenza sulle donne e a favore del rispetto reciproco

Il Castello di Faetano inaugura la "Panchina Rossa”.

Il Castello di Faetano ha inaugurato oggi due Panchine Rosse, un segno concreto e simbolico contro la violenza sulle donne e a favore del rispetto reciproco. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, in collaborazione con il Centro ricreativo diurno Agorà e la Scuola Elementare di Faetano, con il sostegno della Giunta di Castello. Le due panchine portano ciascuna una targa speciale: la prima riporta la frase scritta dai bambini della classe terza della Scuola Elementare di Faetano: “Tu che mi siedi accanto, stammi vicino. Abbi cura di me e della mia identità: è lì che vive la mia libertà. Rispettami”. La seconda custodisce la frase donata dagli anziani del centro ricreativo Agorà: "Questa panchina racconta pagine di tradizioni, di storie personali e di………….silenzi!”

Due messaggi che, dialogando tra generazioni, creano un ponte di valori condivisi: la cura, la dignità, la libertà. Durante la cerimonia, la poetessa Milena Ercolani ha commosso i presenti leggendo e raccontando la storia vera di “Celesta”, donna nata nel 1899, vittima di violenza domestica e stupri da parte del marito, anche nei giorni prima del parto: un racconto necessario per ricordare quanto la lotta alla violenza debba rimanere viva, concreta e collettiva.

A dare ulteriore significato all’evento è stata la gradita partecipazione di Chetti Mina, presidente del San Marino Nordic Walking Sport & Fun, che “passo dopo passo” ha raggiunto Faetano per unirsi alla comunità, nella cerimonia della luce, facendoci dono della sua maglietta antiviolenza “...Amore senza lividi”. Un momento carico di emozione, dedicato all’accensione della nostra fiamma, per celebrare l’accensione avvenuta il 26 novembre 2025 nella città sacra di Olympia, della fiaccola per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

