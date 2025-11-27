TV LIVE ·
Il ciclismo brinda coi suoi campioni

di Roberto Chiesa
27 nov 2025
Nel servizio l'intervista a Valter Baldiserra, Presidente Federazione Sammarinese Ciclismo
La Federazione Sammarinese Ciclismo brinda con i suoi campioni e festeggia il Natale che sulle due ruote arriva in anticipo. Anticipo perché a novembre è il volta pagina tra la vecchia e la nuova stagione e questi sono gli ultimi giorni prima di cominciare la preparazione. A San Marino vive e si allena un nutrito gruppo di professionisti che con pochissime defezioni si è riunito per un brindisi.

Valter Baldiserra, Presidente Federazione Sammarinese Ciclismo: "Molti vivono a San Marino e hanno scelto di vivere qui perché a parte ormai le strade, la comodità, l'amicizia e si stanno trovando sempre bene, anzi sempre meglio perché in molti hanno deciso di vivere qui proprio in pianta stabile anche oltre le gare e attualmente molti hanno messo su che famiglia e sono molto contenti insomma della nostra Repubblica, come li trattiamo, come sono trattati e anche la logistica molto vicino agli aeroporti, anche le strade li permettono di allenarsi abbastanza bene ma più che altro anche in compagnia".




