Il ciclismo brinda coi suoi campioni

Nel servizio l'intervista a Valter Baldiserra, Presidente Federazione Sammarinese Ciclismo

La Federazione Sammarinese Ciclismo brinda con i suoi campioni e festeggia il Natale che sulle due ruote arriva in anticipo. Anticipo perché a novembre è il volta pagina tra la vecchia e la nuova stagione e questi sono gli ultimi giorni prima di cominciare la preparazione. A San Marino vive e si allena un nutrito gruppo di professionisti che con pochissime defezioni si è riunito per un brindisi.

Valter Baldiserra, Presidente Federazione Sammarinese Ciclismo: "Molti vivono a San Marino e hanno scelto di vivere qui perché a parte ormai le strade, la comodità, l'amicizia e si stanno trovando sempre bene, anzi sempre meglio perché in molti hanno deciso di vivere qui proprio in pianta stabile anche oltre le gare e attualmente molti hanno messo su che famiglia e sono molto contenti insomma della nostra Repubblica, come li trattiamo, come sono trattati e anche la logistica molto vicino agli aeroporti, anche le strade li permettono di allenarsi abbastanza bene ma più che altro anche in compagnia".







