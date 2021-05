Il CN approva bilancio consuntivo e contributi per il 2021

Il Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini, presente al Consiglio Nazionale del Cons che ha espresso la disponibilità della sua Segreteria ad accelerare il processo di revisione della legge sullo Sport. Il Presidente del CONS Gian Primo Giardi ha informato l’Assemblea sulla campagna di sensibilizzazione a favore alla vaccinazione che il CONS ha avviato l’indomani, invitando ad un’ampia condivisione da parte del movimento sportivo biancazzurro. Ai presenti è stata inoltre data comunicazione della sottoscrizione, a breve, di un protocollo condiviso tra CONS, Segreteria di Stato allo Sport e Aslem per sensibilizzare alla donazione del midollo osseo.

Il Consiglio Nazionale ha poi provveduto all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 del CONS, che ammonta a € 5.241.098,89. Dopo il vaglio degli esiti delle verifiche dei bilanci delle Federazioni, l’Assemblea ha inoltre approvato la proposta di ripartizione del contributo ordinario per l’anno 2021 che, in linea con il bilancio di previsione ratificato lo scorso dicembre, risente di una decurtazione del 20 per cento rispetto all’anno precedente.