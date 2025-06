Il Comitato Olimpico Sammarinese all’International Athletes' Forum 2025 di Losanna

Anche San Marino ha preso parte all’International Athletes’ Forum 2025, in corso a Losanna, con la presenza di Federica Selva e Gian Marco Berti in rappresentanza del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. L’evento, organizzato dalla Commissione Atleti del CIO, riunisce oltre 400 rappresentanti da tutto il mondo per rafforzare il ruolo attivo degli atleti nel movimento olimpico. “Un'esperienza formativa e stimolante – hanno dichiarato Selva e Berti – che ci ha fornito strumenti per dare voce agli atleti e costruire uno sport sano, centrato sulle loro esigenze e potenzialità”.