Il CONS a Bruxelles: dialogo sul futuro dello sport e incontro con la nuova presidente del CIO

Giornate intense di diplomazia sportiva per il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Lunedì 17 novembre il presidente Christian Forcellini e il segretario generale Eros Bologna hanno preso parte a Bruxelles al panel organizzato dall’European Olympic Committee, dedicato al tema “Sport is more than a Game”. Un confronto sul ruolo dello sport come motore di inclusione e forza unificante nell’attuale scenario internazionale.

L’evento ha offerto a Forcellini l’occasione di incontrare la nuova presidente del CIO, Kirsty Coventry. “Si è dimostrata molto sensibile alle esigenze dei Piccoli Stati e dei loro atleti”, ha spiegato il numero uno del CONS, ricordando come Coventry abbia citato con favore i risultati olimpici ottenuti da San Marino, che continuano a rappresentare un importante richiamo mediatico globale.

L’appuntamento europeo è arrivato a poche ore dalla visita, sul Titano, di Davide Tizzano, presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo. Nel colloquio con i vertici del CONS si è fatto il punto sulla partecipazione del San Marino Team ai prossimi Giochi di Taranto 2026 e sul rafforzamento dei rapporti istituzionali con la famiglia sportiva del Mediterraneo.







