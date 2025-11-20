Il CONS a Bruxelles: dialogo sul futuro dello sport e incontro con la nuova presidente del CIO
Forcellini: “Coventry attenta ai bisogni dei Piccoli Stati”. Sul Titano anche il presidente dei Giochi del Mediterraneo Tizzano.
Giornate intense di diplomazia sportiva per il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Lunedì 17 novembre il presidente Christian Forcellini e il segretario generale Eros Bologna hanno preso parte a Bruxelles al panel organizzato dall’European Olympic Committee, dedicato al tema “Sport is more than a Game”. Un confronto sul ruolo dello sport come motore di inclusione e forza unificante nell’attuale scenario internazionale.
L’evento ha offerto a Forcellini l’occasione di incontrare la nuova presidente del CIO, Kirsty Coventry. “Si è dimostrata molto sensibile alle esigenze dei Piccoli Stati e dei loro atleti”, ha spiegato il numero uno del CONS, ricordando come Coventry abbia citato con favore i risultati olimpici ottenuti da San Marino, che continuano a rappresentare un importante richiamo mediatico globale.
L’appuntamento europeo è arrivato a poche ore dalla visita, sul Titano, di Davide Tizzano, presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo. Nel colloquio con i vertici del CONS si è fatto il punto sulla partecipazione del San Marino Team ai prossimi Giochi di Taranto 2026 e sul rafforzamento dei rapporti istituzionali con la famiglia sportiva del Mediterraneo.
