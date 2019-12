COMPLEANNO OLIMPICO Il CONS festeggia 60 anni La serata di Gala, con Gregorio Paltrinieri come ospite di grido, si terrà sabato al Kursaal.

Il CONS fa cifra tonda per la sesta volta e sabato sera festeggia, con tutta la famiglia olimpica biancazzurra, con la serata di gala al Kursaal. Accompagnata, come sempre, agli Sportinsieme Awards, con la proclamazione dell'atleta dell'anno e la premiazione degli sportivi sammarinesi che nel 2019 si sono distinti. Ma per questi 60 anni ci sarà anche l'omaggio per tutti coloro che hanno contribuito alla storia del CONS: ex atleti che hanno dato lustro alla Repubblica ma anche dirigenti, con gli ex presidenti e segretari generali che riceveranno la Fiamma d'Oro. L'ospite di grido della serata sarà il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, 13 ori tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei e fresco vincitore dei 1500 stile nella rassegna continentale in vasca corta di Glasgow.

Presenti anche Spyros Capralos, membro del CIO e dei Comitati Olimpici Europei, Amar Addadi, Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, e i presidenti dei Comitati Olimpici dei Piccoli Stati: l’andorrano Jaume Mandico, il maltese Julian Pace Bonello e il montenegrino Dušan Simonović.

Prima della serata però è in programma, alle 18, l'udienza dai Capitani Reggenti. In occasione della quale sarà presentato il libro “60 anni di passione”, scritto da Giacomo Scarponi e Simon Pietro Tura col coordinamento di Massimo Boccucci, che ripercorre la storia del CONS con particolare attenzione a vicende e statistiche dell'ultimo decennio.



