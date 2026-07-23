CONS Il Cons investe sul futuro: nasce la Scuola Nazionale dello sport La scuola Nazionale del Cons è un nuovo progetto strategico dedicato alla formazione del movimento sportivo di San Marino. L'iniziativa è stata presentata durante il CN insieme ai lavori della nuova legge sport e al programma di politica sportiva

Christian Forcellini Presidente Cons :" La Scuola Nazionale dello Sport del Cons va in linea con quelle che sono un po' le direttive del CIO da un punto di vista formativo. La formazione è importante, abbiamo pensato di dare l'opportunità alle nostre federazioni sportive di formare dei tecnici, formare dei dirigenti, formare delle persone che fanno dello sport la loro professione e rilasciarli appunti degli attestati di conoscimento riconosciuti dal Cons e di conseguenza dal CIO e quindi che hanno un riconoscimento internazionale indipendentemente da tutto il percorso che vanno a fare. La Scuola Nazionale dello Sport prevede ovviamente dei percorsi obbligatori, specifici per il rilascio di questi attestati che poi vengono integrati dalle varie federazioni a seconda della disciplina per cui si richiede questo attestato. La cosa importante è l'opportunità che secondo me è fondamentale in quello che è il percorso formativo è che in questo modo si dà la possibilità alle federazioni di formare delle persone direttamente senza dover passare attraverso le federazioni italiane o comunque le scuole italiane perché comunque nel momento in cui c'è il riconoscimento del Comitato Olimpico Nazionale Sanmarinese in automatico c'è un riconoscimento del CIO e quindi sono attestati riconosciuti in tutta Europa e in tutto il mondo".

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