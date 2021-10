Il Cons premiato a Creta In occasione dell'Assemblea Generale dei Comitati Olimpici riconoscimento anche per San Marino.

Si è conclusa oggi, a Creta, la due giorni della XXV Assemblea Generale dell'ANOC, l’associazione che riunisce i Comitati Olimpici Nazionali di tutto il mondo. Per il primo appuntamento in presenza dell’era Covid erano presenti 148 Comitati Olimpici, mentre i restanti 57 si sono collegati in streaming. Presenti anche i vertici del CIO e delle Federazioni Internazionali. Per il CONS erano presenti il presidente Gian Primo Giardi e il segretario generale Eros Bologna.



Ieri sera, al termine della prima giornata di lavori, si è tenuta la cerimonia di consegna degli ANOC Awards 2021, durante la quale sono stati consegnati anche i Diplomi ANOC ai Comitati Olimpici ‘rivoluzionari’ che hanno vissuto momenti storici a Tokyo 2020. Tra questi anche il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per la straordinaria partecipazione alle Olimpiadi estive con la conquista di ben tre medaglie olimpiche, le prime della sua storia. San Marino protagonista anche nella giornata di oggi quando, durante i lavori, si è parlato dei traguardi raggiunti dagli atleti beneficiari delle borse di studio della Solidarietà Olimpica, tra cui Alessandra Perilli.

