Il Consiglio Nazionale ha approvato la ripartizione dei contributi ordinari

L'assemblea dei presidente federali ha approvato nella riunione del Consiglio Nazionale del CONS la ripartizione dei contributi federali ordinari sulla base di quanto stabilito dalla precedente delibera del Comitato Esecutivo. Alle 33 Federazioni vanno un contributo totale di 595.200 euro. Nella top cinque della Federazioni che ricevono il contributo maggiore, rientrano nell'ordine: calcio, pallacanestro, baseball e softball, pallavolo e tennis tavolo. Il contributo ordinario spettante alla Federcalcio è di 90 mila euro. Come accaduto nello scorso anno, la FSGC ha rinunciato al 50% del proprio contributo, destinandolo a progetti di altre federazioni. Nella classifica per ammontare per contributo ricevuto, risultato nelle ultime posizioni biliardo sportivo, pesi e roller sport con 5200 euro, poi a seguire motociclistica con 4300 e rugby con 3700.

Il Consiglio Nazionale ha poi approvato la composizione delle delegazioni che rappresenteranno San Marino ai Mediterranean Beach Games di Patrasso e ai World Beach Games in Qatar, entrambe guidate dal capo delegazione Stefano Pazzini. Infine, il CN ha accolto la nomina di Pier Marino Rosti come nuovo componente della Commissione Tecnica insieme a Luca Liberti. Rosti, che ha preso il posto del dimissionario Andrea Benvenuti, è stato dirigente nella Federazione Ciclismo, assumendo incarichi anche in quella degli Sport Invernali e Nuoto.