LUTTO Il cordoglio del CONS e della Federazione Tiro a Segno per la scomparsa di Giuseppe Cardinali

Il cordoglio del CONS e della Federazione Tiro a Segno per la scomparsa di Giuseppe Cardinali.

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e la Federazione Sammarinese Tiro a Segno ricordano con profonda commozione Giuseppe Cardinali, scomparso all’età di 85 anni. Cardinali, ex tiratore, è stato membro attivo della Federazione Sammarinese Tiro a Segno dalla sua nascita, per poi diventarne punto di riferimento negli anni successivi. Ha ricoperto il ruolo di presidente dal 1981 fino al 2008 e, dopo aver lasciato la guida federale, è rimasto all’interno del Direttivo come tesoriere, incarico ricoperto fino allo scorso gennaio. Nella sua lunga carriera sportiva ha svolto anche il ruolo di membro del Comitato Esecutivo del CONS nel quadriennio 1989-1993. La sua profonda passione e i suoi insegnamenti sono un’eredità che il movimento sportivo sammarinese conserverà a lungo. Alla famiglia le più sincere condoglianze.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: