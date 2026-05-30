TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Il cordoglio del CONS per la scomparsa di Mariella Mularoni

Il Comitato olimpico esprime le condoglianze e la vicinanza di tutto il movimento sportivo alla famiglia, e in particolare all’atleta Beatrice Berti

30 mag 2026
Il cordoglio del CONS per la scomparsa di Mariella Mularoni

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e il presidente Christian Forcellini si uniscono al cordoglio per la prematura scomparsa del Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni. In una nota il Comitato olimpico ricorda che "da Capitano Reggente, nel dicembre 2019, aveva partecipato ai festeggiamenti per il 60° anniversario del CONS. Da Segretario di Stato alla Sanità, inoltre, ha sottoscritto insieme al CONS e alle Segreterie di Stato per la Cultura e lo Sport, l’accordo quadro “Studenti e Sport a Scuola per il benessere delle future generazioni”. Alla famiglia, in particolare all’atleta Beatrice Berti, giungano le condoglianze e la vicinanza di tutto il movimento sportivo".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.