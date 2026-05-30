Il cordoglio del CONS per la scomparsa di Mariella Mularoni

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e il presidente Christian Forcellini si uniscono al cordoglio per la prematura scomparsa del Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni. In una nota il Comitato olimpico ricorda che "da Capitano Reggente, nel dicembre 2019, aveva partecipato ai festeggiamenti per il 60° anniversario del CONS. Da Segretario di Stato alla Sanità, inoltre, ha sottoscritto insieme al CONS e alle Segreterie di Stato per la Cultura e lo Sport, l’accordo quadro “Studenti e Sport a Scuola per il benessere delle future generazioni”. Alla famiglia, in particolare all’atleta Beatrice Berti, giungano le condoglianze e la vicinanza di tutto il movimento sportivo".







