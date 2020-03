TOKYO 2020 Il coronavirus ridimensiona la cerimonia di arrivo della torcia olimpica

Il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha deciso di ridimensionare la cerimonia di arrivo in Giappone della torcia olimpica prevista per il 20 marzo e non invieranno in Grecia 140 bambini per l'accensione della fiamma. La torcia olimpica verrà accesa giovedì prossimo in Grecia e poi volerà in Giappone, dove l'arrivo è previsto per il 20 marzo. La staffetta della torcia olimpica in Giappone comincerà il 26 marzo ed avrà una durata di 4 mesi



