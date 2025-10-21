FUTSAL

Il Cosmos impone il pari al Murata, Virtus nuova capolista

I risultati della quarta giornata del Campionato Sammarinese di Futsal:

Folgore-Faetano 1-0

Tre Fiori-Libertas 1-5

Cosmos-Murata 3-3

Virtus-Domagnano 5-0

Tre Penne-Juvenes/Dogana 2-2

Fiorentino-Pennarossa 0-3

Cailungo-San Giovanni 3-1

