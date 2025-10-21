Il Cosmos impone il pari al Murata, Virtus nuova capolista
I risultati della quarta giornata del Campionato Sammarinese di Futsal:
Folgore-Faetano 1-0
Tre Fiori-Libertas 1-5
Cosmos-Murata 3-3
Virtus-Domagnano 5-0
Tre Penne-Juvenes/Dogana 2-2
Fiorentino-Pennarossa 0-3
Cailungo-San Giovanni 3-1
