Il CT dell'Italia di ciclismo su pista Marco Villa in visita a San Marino In occasione della festa dei tesserati della Federazione ciclistica sammarinese è salito sul Titano Marco Villa. Il CT parla delle medaglie di Parigi

Il Presidente della Federciclismo di San Marino Valter Baldiserra ha invitato il CT dell'Italia di ciclismo su strada Marco Villa a San Marino, in occasione della festa dei tesserati della federazione. Villa, in vacanza in riviera ha risposto all'invito dando il via alla gara dimostrativa a cronometro a coppie, una 9 km lungo la strada del Marano con partenza da Faetano. Appassionai, ex ciclisti si sono dati appuntamento per questa cronometro dimostrativa. 28 coppie per un totale di 56 partecipanti. Il CT si è dichiarato soddisfatto delle tre medaglie olimpiche ottenute dagli azzurri a Parigi.

L'oro con Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, l'argento con Simone Consonni ed Elia Viviani e il bronzo a squadre con il quartetto composto da Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna. Villa, è stato anche un ottimo ciclista su strada. Per lui un bronzo olimpico nel 2000, ha trionfato nel prestigioso evento di Berlino; è stato a lungo tra i migliori nella specialità, facendo coppia con Silvio Martinello e, in seguito, anche con Paolo Bettini.

